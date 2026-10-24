“Dios nos guardó”: Jeiky Maya, integrante de Los Chicos Fieles, habla tras el accidente

Jeiky Maya, integrante de la agrupación musical Los Chicos Fieles, informó que los músicos se encuentran estables tras sufrir un embarrancamiento de aproximadamente 300 metros en la ruta Caranavi-Sapecho, en el norte de La Paz. Asimismo, pidió oraciones por uno de sus compañeros, identificado como Marco, quien ingresó a cirugía debido a las fracturas que presenta.

“Estamos estables, tuvimos un accidente donde caímos aproximadamente unos 300 metros. De no creer, pero Dios nos guardó, nos cuidó y, pues nada, estamos con la fe puesta en Él, agradecidos y con muchas ganas de seguir adelante”, expresó a través de sus redes sociales.

El músico expresó su preocupación por el estado de salud de su compañero y pidió a las personas que los han apoyado que se unan en oración para que pueda recuperarse.

“Les pido sus oraciones para uno de los chicos que ha entrado a cirugía hoy. Él está consciente, pero tiene justamente unas fracturas y, pues nada, tenemos fe de que todo va a salir bien”, señaló.

Maya también agradeció las muestras de solidaridad y envió un mensaje de aliento al integrante afectado: “¡Fuerza, Marquitos!”.

Viajaban a una fiesta de 15 años

La agrupación se trasladaba desde la ciudad de La Paz hacia Mayaya, en el municipio de Teoponte, provincia Larecaja, para amenizar una fiesta de 15 años, cuando ocurrió el accidente en la ruta Caranavi-Sapecho.

Según el reporte difundido por el grupo, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó embarrancándose aproximadamente 300 metros. Durante el hecho, Marco quedó atrapado temporalmente debajo de la estructura metálica del motorizado y presentaba fuertes dolores en la columna y la parte baja de la espalda.

Los propios músicos, con ayuda de transportistas particulares que circulaban por el lugar, lograron salir del vehículo y auxiliar a sus compañeros. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a un centro hospitalario.

Entretanto, efectivos de la División de Tránsito de la Policía iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del embarrancamiento. Entre las hipótesis mencionadas en los reportes figuran una posible falla mecánica en el sistema de frenos y las condiciones del tramo carretero; sin embargo, las causas aún deben ser determinadas por las autoridades.