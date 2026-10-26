Choque de dos camiones en El Sillar provoca congestionamiento en la ruta a Santa Cruz

Un accidente de tránsito entre dos camiones se registró en las últimas horas en el kilómetro 91 de la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, en el sector de El Sillar. El hecho obstruyó la circulación en el primer túnel de la ruta y provocó un congestionamiento vehicular que interrumpió el tránsito durante varias horas.

Imágenes grabadas por pasajeros que transitaban por la carretera muestran el accidente ocurrido en la vía que conecta Cochabamba con el oriente del país.

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se informó este lunes que las salidas hacia Santa Cruz se realizan con normalidad; sin embargo, recomendaron a los conductores circular con precaución debido a que todavía se ejecutan trabajos de limpieza en el sector donde ocurrió el accidente.

En tanto, las salidas hacia el occidente del país, con destino a Oruro y La Paz, así como hacia el sur (Sucre), se desarrollan con normalidad.

El hecho se registra después de otro accidente reportado la semana pasada en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, donde una triple colisión entre un camión pequeño, un camión cisterna y un bus fue reportada por conductores en una curva del sector de El Sillar, a la altura de San José 2.

Ante estos hechos, se recomienda a los conductores extremar las precauciones al circular por esta carretera.