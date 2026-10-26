Felcn encuentra armas, droga, joyas y motos acuáticas tras enfrentamiento en Concepción

Un fusil de alto calibre, municiones, teléfonos celulares, una computadora portátil, joyas y una sustancia identificada como marihuana figuran entre los hallazgos realizados durante un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), tras un enfrentamiento armado ocurrido la tarde del sábado en Concepción, Santa Cruz.

El viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Badani, informó que también se encontraron vehículos de alta gama, motos acuáticas y cuadratracks durante las intervenciones relacionadas con el caso.

Según la autoridad, los efectivos de la Felcn realizaban labores de reconocimiento e inteligencia cuando fueron víctimas de una agresión armada. Los policías respondieron al ataque y se produjo un intercambio de disparos.

Como resultado, un ciudadano brasileño quedó gravemente herido y fue trasladado a una clínica de Santa Cruz. Además, una mujer, identificada como la novia del extranjero, fue aprehendida y puesta a disposición de los fiscales.

Tres brasileños escaparon

Badani informó que cuatro ciudadanos brasileños se encontraban en una camioneta cuando ocurrió el enfrentamiento. Uno quedó herido, mientras que los otros tres escaparon y se desconoce su paradero.

Los extranjeros estarían presuntamente relacionados con el Primer Comando de la Capital (PCC). El herido fue identificado en reportes como Engri Júnior de Almeida Maia, conocido como “Júnior Trindade”, de 38 años.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del enfrentamiento y dar con el paradero de los tres ciudadanos brasileños que huyeron.