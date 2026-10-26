Otro grupo musical sufre un accidente en la ruta al Trópico de Cochabamba

La agrupación musical Jiyawa sufrió un accidente de tránsito la noche del sábado en la carretera hacia el Trópico de Cochabamba, a la altura de Colomi. Los integrantes sufrieron golpes leves y, tras superar el inconveniente, continuaron su recorrido para cumplir con sus presentaciones en los municipios de Chimoré y Entre Ríos.

El director del grupo, Roly Vega, explicó que el vehículo en el que se trasladaban tuvo que desplazarse hacia un costado de la vía debido al mal tiempo y a la presunta imprudencia de otro conductor que habría invadido carril. Como consecuencia, el motorizado quedó encunetado.

Tras el hecho, la agrupación informó a sus seguidores sobre lo ocurrido mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Queremos informar a nuestra comunidad que tuvimos un accidente rumbo al Trópico de Cochabamba, altura de Colomi. Estamos haciendo lo posible para no incumplir con nuestras presentaciones”, comunicó Jiyawa a través de sus redes sociales.

Es el segundo accidente que involucra a grupos musicales

El hecho se registra pocos días después del accidente que involucró a la agrupación Los Chicos Fieles. La noche del viernes, siete de sus integrantes resultaron heridos tras el embarrancamiento de un vehículo tipo Ipsum en el sector de Escabeche, en la carretera a Mayaya, al norte del departamento de La Paz.

En ese caso, tampoco se reportaron personas fallecidas. Ambos hechos involucran a agrupaciones musicales que se desplazaban por carretera para cumplir con sus compromisos.