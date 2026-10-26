Santa Cruz: choque de cisternas deja un herido con quemaduras de tercer grado

El choque y posterior incendio de dos camiones cisterna cerca del peaje de Basilio, en la carretera a Camiri, en Santa Cruz, dejó una persona con quemaduras de tercer grado, quien fue evacuada a una clínica. Bomberos lograron controlar el fuego.

El responsable del equipo de bomberos que atendió la emergencia informó que recibieron el llamado aproximadamente a las 10:00 de este domingo y desplazaron un carro bombero hasta el lugar, donde encontraron los dos motorizados involucrados en el accidente. Según el registro, una de las cisternas transportaba diésel.

El efectivo señaló que uno de los conductores resultó con quemaduras de tercer grado y fue trasladado a un centro médico. En tanto, el otro chofer indicó que su camión estaba estacionado y que, afortunadamente, no se encontraba dentro del vehículo cuando ocurrió el hecho.

Daños materiales

El responsable de la intervención indicó que el fuego consumió por completo uno de los motorizados. Además, explicó que los bomberos trabajaron para evitar que el diésel que se encontraba en el tractocamión estacionado se convirtiera en otro factor de combustión.

Tras el accidente, la circulación vehicular en la carretera a Camiri quedó completamente interrumpida. Efectivos policiales acordonaron el sector para evitar el paso de vehículos y el acercamiento de personas al área de riesgo.