La Paz en tu celular: lanzan ALAX, la aplicación que reúne los servicios municipales

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) presentará este lunes la aplicación ALAX, una plataforma que reúne servicios municipales y permitirá realizar trámites de catastro, pagar impuestos y hacer seguimiento a gestiones desde el teléfono celular.

El director de Tecnologías del Gamlp, Bladimir Magne Molina, explicó que la herramienta integra diferentes servicios, sistemas y aplicaciones municipales en un solo espacio digital, con el propósito de facilitar el acceso de la población a los trámites ediles.

“ALAX es todos los servicios, todos los sistemas, todas las aplicaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en un solo lugar y que está disponible desde tu celular”, señaló.

Entre las funcionalidades de la aplicación se encuentran los trámites relacionados con catastro, el pago de impuestos municipales y el seguimiento a trámites y servicios, detalló Magne.

La autoridad indicó que la plataforma busca simplificar los procedimientos administrativos y facilitar las gestiones de los ciudadanos sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas municipales.

“Vamos a pedir a toda la población que se descargue, utilice esta solución y, obviamente, se beneficie, especialmente con los tiempos, porque ya no va a ser necesario ir a hacer filas a estas oficinas”, manifestó.

De acuerdo con el director de Tecnologías, ALAX estará disponible desde este lunes para dispositivos móviles con los sistemas operativos iOS y Android.

Con esta aplicación, el municipio paceño prevé concentrar sus servicios digitales en una sola plataforma para facilitar a la ciudadanía el acceso a trámites y gestiones desde el celular.

Fuente: ABI.

