Fuertes vientos y una granizada afectaron durante la madrugada del domingo 25 de octubre a las comunidades de Plan Citanos y Alto Citanos, en el municipio de Vallegrande, Santa Cruz. El evento dejó viviendas sin techo y daños en cultivos de ciruelo que se encontraban próximos a la cosecha.

La fuerza del viento provocó daños en varias viviendas de Plan Citanos. De acuerdo con reportes preliminares, entre cuatro y cinco familias podrían haber resultado afectadas, aunque la cantidad de hogares damnificados deberá ser confirmada mediante una evaluación en el lugar.

Fuertes vientos y granizo golpean a 2 comunidades en Vallegrande. FOTO: Gobierno Autonomo Municipal de Vallegrande.

En Alto Citanos, la preocupación se centra en el sector agrícola. La caída de granizo golpeó las plantaciones de ciruelo, cuyos frutos se encontraban cerca de la cosecha, una situación que genera incertidumbre entre los productores por las posibles pérdidas económicas.

Ante lo ocurrido, el alcalde municipal de Vallegrande, Alcides Vargas Vega, informó que se está desplazando una comisión técnica para verificar los daños ocasionados por el fenómeno natural y brindar el apoyo necesario a las familias afectadas.

La evaluación permitirá establecer la cantidad de viviendas perjudicadas, conocer el estado de los cultivos y determinar el alcance de las afectaciones en ambas comunidades. Las autoridades municipales anunciaron que los datos oficiales se darán a conocer una vez concluido el levantamiento de información.

Fuertes vientos y granizo golpean a 2 comunidades en Vallegrande. FOTO: Gobierno Autonomo Municipal de Vallegrande.

Pronóstico del tiempo mantiene la atención sobre los Valles cruceños

Las condiciones meteorológicas previstas para esta semana también mantienen en alerta a los habitantes y productores de los Valles cruceños. Según el reporte meteorológico N.º 276 del agrometeorólogo Luis Alpire, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 29 grados centígrados.

El informe prevé vientos del sur hasta el viernes, con mayor intensidad el lunes, cuando podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora. Para el domingo siguiente se pronostican vientos del norte de hasta 40 kilómetros por hora.

Fuertes vientos y granizo golpean a 2 comunidades en Vallegrande. FOTO: Gobierno Autonomo Municipal de Vallegrande.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias el miércoles y chubascos entre el jueves y el sábado. Los cielos permanecerán mayormente nublados o parcialmente cubiertos, con algunos periodos despejados.