¿No puedes cobrar el Juancito Pinto? Estas oficinas te ayudarán a solucionar el problema

¿Tienes inconvenientes para cobrar el Bono Juancito Pinto? El Ministerio de Educación habilita asistencia técnica para ayudar a las familias que tengan dificultades con los datos de sus hijos o con las modalidades de pago.

El director departamental de Educación de Potosí, Javier Ortega, informó que los técnicos del Sistema de Información Educativa (SIE) estarán disponibles en las direcciones distritales y departamentales para resolver dudas, verificar información y subsanar observaciones en los registros de los estudiantes beneficiarios.

La asistencia está dirigida a padres, madres y tutores que necesiten orientación para acceder al incentivo, incluso cuando enfrenten dificultades por enfermedad, viajes u otras circunstancias que les impidan realizar las gestiones de manera habitual.

En Potosí, el Bono Juancito Pinto beneficiará a 178.324 estudiantes de 1.109 unidades educativas. El incentivo es de Bs 300 y podrá cobrarse mediante tres modalidades: en cajas del Banco Unión o entidades autorizadas, mediante abono en una cuenta bancaria o a través de la billetera móvil Yasta.

Ortega señaló que se realizará seguimiento al proceso conforme a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación, con el objetivo de atender las observaciones y facilitar el pago a los estudiantes habilitados.