“La delincuencia se lo llevó”: le quitan la vida a un médico y dejan a otra persona herida en Beni

La muerte del reconocido médico, César Antonio Reyes Parada, conocido popularmente como 'Corico' Reyes, ha causado consternación en Trinidad, Beni, luego de un violento hecho registrado en la zona San Antonio, donde, de acuerdo con información preliminar, la víctima habría perdido la vida durante un presunto atraco en su vivienda.

El fiscal departamental del Beni, Orlando Aramayo, expresó su pesar por lo ocurrido y señaló que mantenía una relación cercana con el médico. “Le han quitado la vida, es una persona muy allegada a mi persona, la delincuencia se lo ha llevado”, manifestó al portal Juan de Dios - Taxi Noticias.

La autoridad también indicó que, según la información preliminar que manejaba, personas extranjeras habrían participado en el hecho. Sin embargo, la identidad de los presuntos responsables y las circunstancias exactas del suceso deberán establecerse mediante las investigaciones.

Aramayo informó que se activaron mecanismos para dar con los implicados. Entre las acciones anunciadas están los operativos de búsqueda, la verificación en las trancas y la revisión de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir lo sucedido.

El hecho también dejó a una persona herida, quien fue evacuada a un centro asistencial para recibir atención médica. De acuerdo con el fiscal asignado al caso, Wilson Ortiz, se prevé tomar la declaración informativa de esta persona como parte de las diligencias investigativas.

Ortiz explicó que el hecho habría ocurrido durante la madrugada y que la autopsia médico-legal permitirá establecer las lesiones que presentaba la víctima, la data de la muerte y la cronología de los acontecimientos. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización del procedimiento correspondiente.

La noticia también generó pesar entre colegas y amigos del médico. El doctor Mendoza lamentó su fallecimiento y pidió que las investigaciones permitan conocer qué ocurrió.

“Un compañero de trabajo deja de existir, un amigo que se va. Dios quiera que sepamos las causas por las que ha fallecido un colega”, expresó.