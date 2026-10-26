Vehículo cae a una zanja y daña una tubería de agua en Cochabamba

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes provocó daños en una letrina, una interconexión de agua potable y parte de la infraestructura donde se ejecutan trabajos de renovación del colector del alcantarillado sanitario en la avenida Melchor Pérez, en la ciudad de Cochabamba. El conductor resultó herido y el vehículo tuvo que ser retirado con una grúa debido a que quedó atrapado en una zanja.

El gerente interino del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa), Arturo Martínez, informó que el impacto afectó una interconexión de agua que había sido instalada durante los trabajos realizados el viernes y sábado.

“Lastimosamente, tenemos que hacer una nueva reparación y vamos a tener una nueva afectación en la zona para que la población tenga el líquido elemento, que es el agua”, explicó.

Martínez indicó que las válvulas ya fueron cerradas y que el personal esperaba que disminuyera la presión del agua para comenzar con las reparaciones correspondientes. También señaló que será necesario cambiar el material dañado.

El gerente interino de Semapa aclaró que las obras no están inconclusas, sino que forman parte de un proyecto de renovación de un colector principal que se extiende desde la avenida Arquímedes hasta la avenida D’Orbigny, con aproximadamente dos kilómetros de tubería.

Sobre las circunstancias del accidente, indicó que, según las versiones de los vecinos, se presume que el conductor estaba en estado de ebriedad. Añadió que se asumirán acciones legales por los daños ocasionados.

Vecinos piden acelerar las obras y mejorar la señalización

Los vecinos señalaron que no sería la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en el sector y pidieron acelerar los trabajos, además de mejorar la señalización para prevenir nuevos hechos.

Martínez sostuvo que el área contaba con señalización para advertir sobre los trabajos, pero lamentó la irresponsabilidad de algunos conductores.

El accidente obliga a realizar reparaciones adicionales en una obra destinada a renovar el sistema de alcantarillado sanitario y podría afectar temporalmente el servicio de agua potable en el sector.