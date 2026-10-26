Beni: ABC restringe el tránsito en la ruta San Ignacio de Moxos–Puerto Varador

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) dispuso el cierre total al tránsito de vehículos medianos y pesados en el tramo San Ignacio de Moxos–Puerto Varador, en el departamento del Beni, debido a las precipitaciones pluviales que afectan a la región.

La restricción está vigente este lunes 26 de octubre de 2026, desde las 12:00 hasta las 18:00, en los sectores del río Mamoré y Los Puentes–Villa Isora.

Sin embargo, el horario de cierre podrá ampliarse si persisten las condiciones meteorológicas adversas. Según el comunicado de la ABC, la restricción podría extenderse hasta ocho horas después de que finalicen las precipitaciones.

El comunicado oficial de la ABC

La ABC mantiene el monitoreo de las carreteras

La entidad informó que trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, con personal y maquinaria desplegados para atender las necesidades en las carreteras y realizar el monitoreo permanente de las condiciones viales.

Ante esta situación, la ABC y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda recomendaron a los conductores tomar las previsiones necesarias y respetar las disposiciones establecidas para evitar incidentes y garantizar la seguridad vial.

La restricción se aplica específicamente a vehículos medianos y pesados en los sectores señalados del tramo San Ignacio de Moxos–Puerto Varador.