Rodrigo Paz inaugura el pago del Bono Juancito Pinto y pide habilitar el cobro digital

El presidente Rodrigo Paz inauguró este lunes el pago del Bono Juancito Pinto 2026, durante un acto realizado en el Liceo La Paz, en la sede de Gobierno. En su intervención, pidió al Banco Unión acelerar la implementación de mecanismos digitales para que los beneficiarios reciban los recursos directamente en sus cuentas, sin necesidad de acudir a una entidad financiera.

El incentivo escolar es de Bs 300 por estudiante y está destinado a alumnos de unidades educativas fiscales y de convenio, como parte de las medidas para apoyar la permanencia escolar.

“Pedirle al Banco Unión que ya genere la estrategia para que todos los bonos, todos los bonos, así como los papás y las mamás con las que he estado ahora, puedan recibir el bono a través del celular, a través de su cuenta de forma directa y no tenga que correr el riesgo de que a veces, aunque tengas la oportunidad de ir a cobrar al banco, uno nunca sabe, puede pasar cualquier cosa”, manifestó Paz.

El cobro digital para los bonos estatales

El mandatario destacó que la modalidad digital ya es utilizada por una parte de los beneficiarios. Durante su discurso, informó que 176.000 familias habían cobrado el bono hasta ese momento y que 100.000 lo hicieron mediante el sistema digitalizado.

“Cuando es directo no hay trampa y estamos derrotando al Estado tranca, que es nuestro principal problema”, afirmó.

Paz también mencionó otros beneficios económicos, entre ellos la Renta Dignidad, cuyo monto —según señaló— pasará de Bs 350 a Bs 500, además del denominado bono Pepe. Indicó que la suma de los recursos destinados a estos tres beneficios se aproxima a Bs 2.000 millones.

En ese contexto, pidió al Banco Unión trabajar para que los ciudadanos puedan elegir entre el cobro presencial y el abono directo en sus cuentas.

Educación, conectividad e inversión

Durante el acto, el presidente también planteó la necesidad de mejorar la formación educativa y ampliar el acceso a internet en las unidades educativas del país. Señaló que el Gobierno trabaja en la instalación de antenas Starlink y que ya cuenta con más de 4.000, con el objetivo de extender la conectividad a comunidades alejadas.

Asimismo, anunció que se consiguieron $us 50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar la formación y digitalización de maestros y maestras.

Paz propuso al magisterio un acuerdo para evaluar los resultados educativos y fortalecer la enseñanza, con una parte de la formación común a nivel nacional y otra adaptada a las características y potencialidades de cada región.

“El colegio sea el lugar donde los hijos, nuestros hijos e hijas, estudiantes se superan y se sienten orgullosos de ser bolivianos y que tienen futuro y que van a poder trabajar en su patria”, expresó.

Títulos de bachiller gratuitos y digitales

En su discurso, el mandatario también anunció que el título de bachiller será gratuito y estará disponible en formato digital en el celular de cada estudiante.

“Ahora eso ya es gratuito, nadie les puede cobrar y va a estar su título en su celular y las veces que quieran una copia, pueden sacar copia porque van a tener un QR”, afirmó.

Paz sostuvo que la medida busca evitar gastos adicionales para las familias, especialmente para estudiantes de áreas rurales que deben trasladarse a centros urbanos para realizar trámites.

El acto de lanzamiento del Bono Juancito Pinto se enmarcó así en una agenda que incluyó el pago del incentivo escolar, la digitalización de beneficios estatales y propuestas para fortalecer la educación y la conectividad en Bolivia.