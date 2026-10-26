Tras la aprehensión de Juan Carlos Huarachi en Oruro, este lunes, el abogado denunciante Abel Loma indicó que el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) debe ser trasladado a la ciudad de La Paz para cumplir la detención preventiva que fue dispuesta por la Justicia.

“Ahora, bueno, sí me imagino que como ya se ha ejecutado el mandamiento de detención preventiva, pues el señor Huarachi debe ser trasladado de manera inmediata a la ciudad de La Paz, objeto de que a través del régimen penitenciario pueda ser recluido nuevamente en Chonchocoro o en San Pedro de la ciudad de La Paz”, afirmó Loma.

Chonchocoro, el destino señalado por la resolución judicial

El abogado explicó que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó que Huarachi vuelva a cumplir detención preventiva, luego de revocar la cesación que le había permitido permanecer en su domicilio.

“Bueno, el centro penitenciario adonde se le estará conduciendo debería ser hecho un Chonchocoro de La Paz porque eso ha determinado la Sala Penal Cuarta, sin embargo, esto es una medida administrativa que seguramente el régimen penitenciario lo va a tomar en cuenta”, sostuvo.

De acuerdo con Loma, el traslado y la definición del recinto penitenciario corresponden a las instancias encargadas de ejecutar la disposición judicial y administrar los centros de reclusión.

¿Por qué revocaron la detención domiciliaria?

Huarachi había recibido detención domiciliaria sin salida laboral en abril, por decisión del Juzgado Anticorrupción Octavo de La Paz. Sin embargo, el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y la parte denunciante cuestionaron la resolución y apelaron la medida.

Loma sostuvo que la Sala Penal Cuarta identificó deficiencias en la fundamentación de la decisión que permitió al exdirigente dejar la cárcel.

“Esta Sala advirtiendo de dichos errores, groseros errores que comete el Juzgado Octavo de Instrucción Penal de La Paz, determina revocar esa cesación y ordena que el señor Huarachi nuevamente vuelva a cumplir una detención preventiva”, manifestó.

El abogado también indicó que una acción presentada posteriormente por Huarachi fue denegada, por lo que se ejecutó el mandamiento de detención preventiva.

Los procesos que enfrenta Huarachi

Loma recordó que la denuncia contra el exejecutivo de la COB está relacionada con el denominado caso de las coimas millonarias en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

“Son los tres tipos penales que se han tipificado en virtud de que el señor Huarachi habría recibido montos de dinero del denominado caso coimas millonarias del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas”, declaró, al referirse a los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y uso indebido de influencias.

El abogado añadió que el caso ya cuenta con acusación y mencionó una segunda investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas, en la que la Unidad de Investigaciones Financieras deberá emitir un informe de inteligencia financiera, según explicó.

Por el momento, el destino penitenciario definitivo de Huarachi deberá ser definido por las instancias correspondientes, en el marco del cumplimiento de la orden judicial.



