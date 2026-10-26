Líder del PCC herido en Concepción era conocido como el “Pablo Escobar de Goiás” y protegía a Marset

La Policía Boliviana identificó a Engri Júnior de Almeida Maia, un ciudadano brasileño de 38 años conocido con los alias de ‘Junior Trindade’, ‘Cabezao’ y ‘Pablo Escobar de Goiás’, quien resultó herido tras una balacera en el municipio de Concepción, en el departamento de Santa Cruz. Las autoridades lo consideran un objetivo criminal de alto valor en la región por sus presuntos vínculos con el sicariato, el narcotráfico y el tráfico de armas.

De acuerdo con el comandante general de la Policía, coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi, el brasileño ingresó a Bolivia en 2021 y habría utilizado una identidad falsa para desarrollar sus actividades en el país, bajo el nombre de Julio Javier Mahía Sampayo.

“Esta operación responde a una planificación estratégica del máximo nivel de nuestro Estado boliviano, desde el Ministerio de Gobierno, el Comando General de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), toda vez que se ha obtenido información certera, fidedigna sobre las operaciones que venía desarrollando este sujeto”, explicó Álvarez.

El jefe policial indicó que la información fue recopilada y procesada mediante labores de inteligencia, en coordinación con organismos internacionales. “Esta información obtenida, procesada y que genera inteligencia de valor estratégico, en coordinación con agencias internacionales como la DEA y la Policía Federal del Brasil, permite desplegar y desarrollar una operación de alto nivel en la zona de frontera, específicamente en el municipio de Concepción, con la finalidad de desarticular esta estructura criminal”, sostuvo.

Según la autoridad, el brasileño comenzó sus actividades delictivas en 2008, en el estado de Goiás, Brasil, donde presuntamente estuvo vinculado con asesinatos por encargo, tráfico de drogas, tráfico de armas y organizaciones criminales. Con el paso de los años, habría ascendido dentro de la estructura del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales brasileñas.

“Es considerado como un blanco de alto valor criminal en la región, conocido con los alias de ‘Junior Trindade’, ‘Cabezao’ y ‘Pablo Escobar de Goiás’, donde comenzó el año 2008 sus actividades criminales vinculadas con sicariatos, tráfico de drogas, tráfico de armas y organizaciones criminales”, manifestó Álvarez.

El comandante añadió que el hombre habría extendido sus operaciones hacia territorio boliviano y establecido una base de actividades en la zona fronteriza. Por ese motivo, fue incluido entre los objetivos de las acciones desplegadas mediante el Plan Estratégico Frontera Segura 2.0.

La conexión con Sebastián Marset

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es el presunto vínculo entre el brasileño y la estructura criminal de Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo que operaba desde Santa Cruz.

De acuerdo con Álvarez, Engri Júnior de Almeida Maia habría fundado una organización denominada Amigos do Estado, identificada con las siglas ADE, mediante la cual estableció relaciones con la estructura de Marset.

“Alias ‘Pablo Escobar de Goiás’ fundó una nueva estructura criminal denominada ‘Amigos do Estado’, por su acrónimo ADE. Esta estructura criminal permitió generar vínculos y relaciones criminales con la estructura de Sebastián Marset, que operaba desde el departamento de Santa Cruz”, afirmó el jefe policial.

La autoridad señaló que esta organización presuntamente no solo colaboraba en el traslado de grandes cargamentos de droga, sino que también proporcionaba seguridad a la red del narcotraficante uruguayo.

“Esta organización no solamente le brindaba apoyo en el despliegue del trasiego de grandes cargamentos de droga, sino que le brindaba seguridad porque alias ‘Pablo Escobar de Goiás’ era una persona muy temida en los círculos criminales”, declaró Álvarez.

El comandante hizo énfasis en la presunta trayectoria violenta del brasileño y en su reputación dentro de las organizaciones delictivas. Según explicó, el hombre habría ganado notoriedad por su presunta participación en asesinatos selectivos cometidos en Brasil.

“Fue ascendiendo y fue muy conocido por los sicariatos, los asesinatos selectivos en los que participó en el Brasil”, agregó, al referirse a los antecedentes atribuidos al investigado.

Investigan su presunta vinculación con 12 casos en Bolivia

La Policía también informó que el brasileño estaría relacionado con más de 40 casos investigados en Brasil, mientras que en Bolivia se indagan aproximadamente 12 hechos que podrían tener conexión con sus actividades criminales.

“Más de cuarenta casos en los que se encuentra y en nuestro país aproximadamente doce casos que están siendo investigados por su vinculación y conexitud con estos hechos”, señaló Álvarez.

El comandante sostuvo que el operativo en Concepción fue parte de una intervención planificada para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la frontera y establecer sus conexiones dentro y fuera del país.