Carlos Eduardo Audivert Cors asume como nuevo director de la Aisem

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, efectivizó la designación y presentación oficial de Carlos Eduardo Audivert Cors como nuevo director general Ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

En un acto realizado esta jornada, la autoridad dio cumplimiento de la Resolución Suprema 32584, emitida por el presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

La Dirección Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos se hicieron presentes en instalaciones de la Aisem, con el objetivo de presentar a la nueva autoridad ante los funcionarios de la institución.

"Es una entidad muy importante por la construcción de hospitales y su equipamiento médico. Estoy seguro que vamos a poder trabajar adecuadamente. Quiero brindarles y pedirles colaboración para que podamos salir adelante en esta nueva gestión", enfatizó Audivert Cors.

Esta renovación en la conducción de esta entidad descentralizada se enmarca en las directrices de fortalecimiento institucional y transparencia instruidas por el nivel central, orientadas a precautelar el correcto manejo de los recursos públicos, optimizar la ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento en establecimientos de salud a nivel nacional, destacó esta cartera de Estado.

La nueva designación se hace luego de que el miércoles de la semana pasada el Ministerio de Salud y Deportes, en coordinación con la Policía Boliviana, intervino las instalaciones de la Aisem ante denuncias de la presunta comisión de delitos de cohecho y concusión por parte de funcionarios que trabajan en esta institución.

Dos funcionarios de esta institución fueron aprehendidos tras prestar su declaración por denuncias de presuntos cobros irregulares, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Celin Luis Salas.

“Con estas acciones, desde esta cartera de Estado, se garantiza una transición ordenada que permita dar continuidad a las operaciones y proyectos estratégicos del sector que aseguren una atención eficiente y oportuna en beneficio de la población boliviana”, afirmó el Ministerio de Salud.

Fuente: ABI.