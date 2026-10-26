El pago del Bono Juancito Pinto comenzará este lunes 26 de octubre en todo el país, con un monto de Bs 300 por estudiante beneficiario. El presidente Rodrigo Paz inaugurará oficialmente la entrega del incentivo durante un acto central en la ciudad de La Paz.

Este año, el beneficio subió de Bs 200 a Bs 300 por estudiante. Para cobrarlo sin contratiempos, las familias deben verificar los datos registrados, revisar el cronograma y conocer las modalidades de pago habilitadas.

El incentivo está destinado a más de dos millones de estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales y de convenio. También incluye a estudiantes con discapacidad inscritos en centros de educación especial fiscales y de convenio.

El cobro debe ser realizado por el padre, la madre o el tutor registrado como titular del beneficiario.

¿Cuál es el cronograma de pago?

En las áreas urbanas, el cobro presencial se organizará durante cinco semanas, según el último dígito de la cédula de identidad del titular registrado.

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: cédulas terminadas en 1 y 2.

Del 2 al 8 de noviembre: cédulas terminadas en 3 y 4.

Del 9 al 15 de noviembre: cédulas terminadas en 5 y 6.

Del 16 al 22 de noviembre: cédulas terminadas en 7 y 8.

Del 23 al 28 de noviembre: cédulas terminadas en 9 y 0.

Desde el 29 de noviembre: cobro irrestricto a nivel nacional.

En las zonas rurales no se aplicarán restricciones según la terminación de la cédula de identidad, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias al beneficio.

El Bono Juancito Pinto contempla tres modalidades de pago:

1. Cobro presencial

El padre, la madre o el tutor registrado puede acudir a una entidad financiera autorizada y presentar su cédula de identidad original.

2. Billetera móvil Yasta

El incentivo puede recibirse mediante la aplicación Yasta, de acuerdo con los procedimientos y las condiciones habilitados para esta modalidad.

3. Abono en cuenta

En los casos autorizados, el monto se depositará en una cuenta bancaria conforme al procedimiento establecido para la entrega del beneficio al titular.

Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda confirmar qué modalidad corresponde a cada beneficiario y cuáles son los requisitos vigentes.

Para el cobro presencial, el titular registrado debe presentar su cédula de identidad original.

También es importante verificar que los datos personales del padre, la madre o el tutor, así como la información del estudiante, estén correctamente registrados. Cualquier observación podría dificultar el pago.

Los padres, madres y tutores que tengan dudas o dificultades con el registro, los datos personales o las modalidades de pago podrán acudir a los técnicos del Sistema de Información Educativa (SIE) de las direcciones distritales y departamentales de Educación.

Estos profesionales podrán revisar la información y orientar a las familias para subsanar las observaciones detectadas.

Asimismo, se brindará asistencia a quienes no puedan realizar las gestiones habituales por motivos de enfermedad, viaje u otras dificultades.

En las comunidades rurales donde el acceso a entidades financieras sea limitado, el pago podrá gestionarse mediante directores o maestros habilitados, según informó el subdirector de Educación Regular de Chuquisaca, Andrés Mancilla.