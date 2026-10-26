Reportan otro acribillado en San Matías: recibió al menos 15 impactos de bala

Un nuevo hecho de sangre se registró este lunes al municipio de San Matías, en el departamento de Santa Cruz, donde una persona perdió la vida en un ataque con arma de fuego ocurrido cerca de una agencia de gas.

Los primeros reportes señalan que la víctima habría recibido alrededor de 15 impactos de bala durante el hecho. De manera preliminar, también se informó que sería propietaria de un establecimiento dedicado a la venta de carne, conocido como el frial “Cásula”.

El ataque se produjo en medio de una balacera que causó preocupación en el lugar.

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