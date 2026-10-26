Dólar paralelo en Bolivia registra nuevas variaciones este martes: estos son los precios de compra y venta

El precio del dólar estadounidense en el mercado paralelo de Bolivia presenta diferencias en las cotizaciones difundidas este lunes 26 de octubre de 2026. Los registros disponibles muestran valores distintos para la compra y la venta de la divisa, por lo que se recomienda verificar el precio vigente antes de realizar una operación.

Entre las referencias reportadas figura una cotización de Bs 12,04 para la compra y Bs 12,04 para la venta, publicada a las 12:35. Otro registro, difundido a las 6:27, señala un precio de Bs 11,99 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Dólar paralelo.

La comparación evidencia diferencias entre ambas referencias. Sin embargo, al tratarse de cotizaciones publicadas en distintos momentos, no se puede asegurar que reflejen una variación general de todo el mercado paralelo, ya que los precios pueden cambiar según el operador y las condiciones de cada transacción.

¿Cuál es el tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia?

En el mercado oficial, el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB) señala una cotización de Bs 11,88 por dólar, correspondiente a este lunes 26 de octubre de 2026.

TCO.