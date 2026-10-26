Ferrufino durante audiencia cautelar: “Si me dan preventiva, me van a matar"

El exdirector de Inteligencia de la Policía fue enviado con detención preventiva al penal de Patacamaya, dentro de la investigación por la presunta desaparición de maletas y otros bienes durante el operativo en el que se halló al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026, en Santa Cruz de la Sierra.

Tras el cumplimiento de esta sentencia, fue llamado a enfrentar una audiencia cautelar en su contra por la desaparición de maletas durante el operativo de captura del narcotraficante. Ferrufino afirmó temer por su vida si se decidía trasladarlo para continuar con su detención preventiva.

“Yo le aseguro que si me da detención preventiva me van a matar”, advirtió Marcelo Ferrufino durante su audiencia de medidas cautelares, en la que pidió a la jueza considerar los riesgos que, según afirmó, enfrenta si es enviado a prisión.

Durante la audiencia, Ferrufino manifestó su preocupación por la seguridad de su familia y de los efectivos policiales que estuvieron bajo su mando. Su defensa también cuestionó la decisión judicial y advirtió que su vida podría estar en peligro.

En ese sentido, también pidió que se revisen los registros audiovisuales del operativo para respaldar su versión sobre las negociaciones que mantuvo con las personas que se encontraban en la vivienda.

“Soy negociador experto, certificado, no puedo abandonar una negociación si estoy hablando con la persona”, sostuvo.

Es investigado por cinco delitos

Ferrufino fue imputado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, confusión y cohecho pasivo. La investigación busca establecer qué ocurrió con las maletas que habrían sido retiradas del inmueble donde fue capturado Marset y que, presuntamente, no fueron inventariadas.

El exdirector de Inteligencia fue aprehendido después de que se difundieran imágenes relacionadas con el traslado de esos objetos durante el operativo policial.

Piden esclarecer la desaparición de las maletas

Desde la Asamblea Legislativa, legisladores pidieron que las investigaciones avancen con transparencia y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La diputada Catherine Pinto solicitó celeridad en las pesquisas, mientras que la senadora Ana Crispin planteó evaluar las actuaciones de Ferrufino durante el operativo. El diputado Armin Lluta, por su parte, pidió garantizar la seguridad del exjefe policial y su familia, además de esclarecer la denuncia sobre la presunta desaparición de dinero y otros bienes.

La investigación continúa en curso y las responsabilidades deberán establecerse mediante el proceso judicial.