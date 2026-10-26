Investigarán a jueza que suspendió la audiencia de Jhonny Fernández por el caso de Bs 191 millones

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, anunció este lunes 26 de octubre la apertura de una línea de investigación sobre la jueza Ana Gloria Rojas, quien dispuso la postergación de la audiencia del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra.

El anuncio se produce en medio del proceso por la presunta malversación de aproximadamente 191 millones de bolivianos, recursos que estaban destinados a la ejecución de obras públicas municipales.

La revisión no se limitará a la suspensión de la audiencia, sino que también abarcará antecedentes disciplinarios y otras decisiones adoptadas anteriormente en el juzgado.

El viceministro Yamil García informó que una de las primeras acciones será verificar la situación de tres procesos disciplinarios que, según sus declaraciones, fueron iniciados contra Ana Gloria Rojas durante la gestión 2025.

Estos antecedentes estarían relacionados con presuntas faltas graves y todavía no habrían concluido.

La autoridad señaló que se revisará el estado de los expedientes para determinar qué actuaciones se realizaron y si corresponde adoptar otras medidas dentro de las competencias institucionales.

García indicó que la investigación incluirá la revisión de actuaciones anteriores del juzgado.

Entre los antecedentes mencionó la concesión de medidas sustitutivas a una persona que habría estado vinculada al entorno de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo capturado en Santa Cruz en marzo de 2026.

El Viceministerio buscará establecer las circunstancias y fundamentos de aquella decisión judicial.

La controversia comenzó el jueves 22 de octubre, cuando debía realizarse la audiencia cautelar del exalcalde Jhonny Fernández.

La diligencia fue suspendida después de que su abogado defensor alegara problemas de salud, relacionados con una afección de la voz.

La audiencia fue reprogramada inicialmente para el 9 de noviembre.

Sin embargo, el alcalde cruceño Manuel Saavedra cuestionó la decisión, al considerar que la suspensión retrasaba el avance del proceso.