La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció el cierre temporal del subtramo Las Petas–Minador, en la carretera San Ignacio de Velasco–San Matías, en el departamento de Santa Cruz, para ejecutar trabajos de reemplazo de elementos de madera en el puente Los Bugres.

De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción comenzará a las 07:00 del miércoles 28 de octubre y se mantendrá hasta las 23:59 del viernes 30 de octubre de 2026.

Recomiendan tomar previsiones

La ABC informó que trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, con personal y maquinaria, además de realizar el monitoreo permanente de las carreteras para atender cualquier eventualidad.

La entidad y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización vial y cumplir las disposiciones establecidas durante el periodo de cierre.