El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, continúa en aislamiento en el recinto penitenciario de El Abra, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba.

El director del penal, Gustavo Prieto, informó que se conformará un comité interinstitucional para evaluar si el exfuncionario puede pasar a la población penitenciaria o debe permanecer en el área de aislamiento.

“Su situación todavía la vamos a ver con los profesionales, con el consejo, para determinar si pasa a población o se va a mantener”, explicó Prieto.

La autoridad penitenciaria señaló que Zeballos permanece aislado por razones de seguridad, debido a la repercusión social del caso por el que es investigado.

“Por el momento, él todavía está en riesgo por el caso que es de connotación social. Por su seguridad, se mantiene en el aislamiento”, dijo.

Prieto indicó que el exfiscal se encuentra en el mismo sector donde estuvo recluido el exgeneral Juan José Zúñiga.

Evalúan su traslado a la población penitenciaria

Consultado sobre cuándo podría pasar a la población del penal, el director señaló que la situación será evaluada en los próximos dos meses, tomando en cuenta su situación legal.

Asimismo, aseguró que a Zeballos no se le restringieron sus derechos y que recibe visitas de su abogado y de sus familiares.

El exfiscal departamental de Santa Cruz ingresó al penal de El Abra el 5 de octubre y debe cumplir seis meses de detención preventiva mientras avanza la investigación en su contra por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, vinculados a un caso de narcotráfico.