Cochabamba: secuestran un auto que presuntamente acopiaba gasolina a diario

La Policía secuestró un vehículo que presuntamente era utilizado para realizar hasta tres carguíos de gasolina al día en diferentes surtidores, con placas adulteradas.

El operativo se realizó en el punto de control de Chiñata, donde también se decomisaron 140 litros de combustible y tres personas fueron arrestadas.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, informó que el motorizado fue secuestrado y que tres personas fueron puestas a conocimiento del Ministerio Público.

“Realizaba varios carguíos, ya que las placas coinciden con el vehículo y las características. Tenemos tres personas arrestadas y puestas a conocimiento del Ministerio Público”, señaló.

El vehículo tenía un doble tanque

Por su parte, el director de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), Cristian Arce, explicó que el automóvil tenía un doble tanque artesanal instalado en el maletero para almacenar combustible. Durante la requisa también se encontraron al menos cinco placas artesanales que coincidían con las características del motorizado.

Según los registros de carguío, el vehículo presuntamente abastecía gasolina hasta tres veces al día, en diferentes estaciones de servicio, horarios y con distintas placas.

La Policía presume que el automóvil acopiaba alrededor de 300 litros de combustible por día. El operativo fue realizado en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el destino del combustible y determinar las posibles responsabilidades de los implicados. Consultado sobre dónde iba a ser trasladada la gasolina, el informe policial señaló que todavía se encuentra en proceso de investigación.