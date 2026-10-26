El Ministerio de Educación publica el listado oficial de entidades financieras habilitadas en los nueve departamentos del país para garantizar la entrega oportuna del incentivo escolar de 300 bolivianos.
26/10/2026 16:56
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El Ministerio de Educación anunció oficialmente los detalles operativos para el pago del Bono Juancito Pinto 2026, una política de incentivo escolar que este año otorga un monto actualizado de Bs. 300 bajo el lema "Más oportunidades para seguir estudiando".
Con el objetivo de facilitar el cobro a los padres, madres o tutores de los estudiantes beneficiarios en todo el territorio nacional, se habilitó una amplia red de entidades financieras supervisadas, compuesta por bancos múltiples, bancos PYME, instituciones financieras de desarrollo (IFD), entidades de vivienda y cooperativas de ahorro y crédito.
Red de entidades habilitadas por departamento
A continuación, se detalla el listado oficial de entidades financieras autorizadas para efectuar el pago según la región:
1. Beni
Bancos y Entidades Especializadas: Banco Prodem S.A., Banco Pyme Ecofuturo S.A., Banco Solidario S.A., Banco Unión S.A., Cactri Ltda., Cidre IFD, Crecer IFD, Diakonía IFD, Idepro, La Promotora EFV y Pro Mujer IFD.
Cooperativas: Coop. Jesús Nazareno RL y Coop. La Merced Ltda.
2. Chuquisaca
Bancos y Entidades Especializadas: Banco Fortaleza S.A., Banco Prodem S.A., Banco Pyme Ecofuturo S.A., Banco Solidario S.A., Banco Unión S.A., Cidre IFD, Crecer IFD, Diakonía IFD, Fubode, Idepro y Pro Mujer IFD.
Cooperativas: Coop. San Roque RL, Coop. Catedral Potosí RL, Coop. Magisterio Rural Chuquisaca RL, Coop. San Martín de Porres RL, Coop. Jesús Nazareno RL, Coop.A.C. San Francisco Solano Villamontes y la Cooperativa San Pedro de Aiquile Ltda.
3. Cochabamba
Bancos y Entidades Especializadas: Banco Fortaleza S.A., Banco Prodem S.A., Banco Pyme de la Comunidad S.A., Banco Pyme Ecofuturo S.A., Banco Solidario S.A., Banco Unión S.A., Cacef Ltda., Cidre IFD, Crecer IFD, Diakonía IFD, Fubode, Idepro, La Promotora EFV y Pro Mujer IFD.
Cooperativas: Coop. Incahuasi RL, Coop. Asunción RL, Coop. Cooprole RL, Coop. San Carlos Borromeo R.L., Coop. Cantera RL, Coop. Comarapa RL, Coop. Hospicio RL, Coop. La Sagrada Familia RL, Coop. Paulo VI RL, Coop. Pío X RL, Coop. Quillacollo RL, Coop. San Antonio Cbba RL, Coop. San Joaquín RL, Coop. San Martín de Porres RL, Coop. Jesús Nazareno RL, Coop. Loyola Ltda., Coop. San José de Punata Ltda., Coop. San Pedro, Cooperativa Cristo Rey Cbba. Ltda. y la Cooperativa San Pedro de Aiquile Ltda..
4. La Paz
Bancos y Entidades Especializadas: Banco Fortaleza S.A., Banco Prodem S.A., Banco Pyme de la Comunidad S.A., Banco Pyme Ecofuturo S.A., Banco Solidario S.A., Banco Unión S.A., Cidre IFD, Crecer IFD, Diakonía IFD, Fubode, Idepro, Impro IFD y Pro Mujer IFD.
Cooperativas: Coop. Solucredit San Silvestre RL, Coop. La Sagrada Familia RL, Coop. San Martín de Porres RL y Coop. Usama Ltda..
5. Oruro
Bancos y Entidades Especializadas: Banco Fortaleza S.A., Banco Prodem S.A., Banco Pyme Ecofuturo S.A., Banco Solidario S.A., Banco Unión S.A., Cacef Ltda., Cidre IFD, Crecer IFD, Diakonía IFD, El Progreso EFV., Fubode, Idepro y Pro Mujer IFD.
Cooperativas: Coop. San Roque RL, Coop. Asunción RL, Coop. La Sagrada Familia RL y Coop. Paulo VI RL.
6. Pando
Bancos y Entidades Especializadas: Banco Prodem S.A., Banco Solidario S.A., Banco Unión S.A., Cidre IFD, Crecer IFD, Idepro, La Promotora EFV y Pro Mujer IFD.
Cooperativas: Coop. Jesús Nazareno RL.
7. Potosí
Bancos y Entidades Especializadas: Banco Fortaleza S.A., Banco Prodem S.A., Banco Pyme Ecofuturo S.A., Banco Solidario S.A., Banco Unión S.A., Cidre IFD, Crecer IFD, Diakonía IFD, Fubode, Idepro y Pro Mujer IFD.
Cooperativas: Coop. San Roque RL, Coop. Asunción RL, Coop. Catedral Potosí RL, Coop. El Chorolque R.L., Coop. Mnsr. Felix Gainza RL y Coop. San Martín RL.
8. Santa Cruz
Bancos y Entidades Especializadas: Banco Fortaleza S.A., Banco Prodem S.A., Banco Pyme de la Comunidad S.A., Banco Pyme Ecofuturo S.A., Banco Solidario S.A., Banco Unión S.A., Cidre IFD, Crecer IFD, Diakonía IFD, Fondeco, Fubode, Idepro y Pro Mujer IFD.
Cooperativas: Coop. Fátima RL, Coop. Comarapa RL, Coop. Progreso RL, Coop. San Antonio Cbba RL, Coop. San Martín de Porres RL, Coop. Jesús Nazareno RL, Coop.A.C. San Francisco Solano Villamontes, Coop. La Merced Ltda. y la Cooperativa San Mateo Ltda..
9. Tarija
Bancos y Entidades Especializadas: Banco Fortaleza S.A., Banco Prodem S.A., Banco Pyme Ecofuturo S.A., Banco Solidario S.A., Banco Unión S.A., Cidre IFD, Crecer IFD, Diakonía IFD, Fondeco, Fubode, Idepro y Pro Mujer IFD.
Cooperativas: Coop. Abierta Madre y Maestra Ltda., Coop. Catedral de Tarija RL, Coop. Educadores Gran Chaco Ltda. TRJ, Coop. El Chorolque R.L., Coop. Mnsr. Felix Gainza RL, Coop. San Martín de Porres RL, Coop. Jesús Nazareno RL, Coop. Virgen de los Remedios, Coop.A.C. San Francisco Solano Villamontes y Coop. San José de Bermejo.
Recomendación para los beneficiarios: Se recuerda a los padres y tutores acudir a la entidad financiera autorizada más cercana portando su documento de identidad original y vigente, así como la libreta escolar o el respaldo requerido por las brigadas y directrices del Ministerio de Educación para garantizar un cobro ágil y seguro del beneficio.
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