La pareja de Engri Júnior de Almeida Maia aseguró ante la prensa que su aprehensión se debe a su relación sentimental con el brasileño. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que también sería cómplice del hombre investigado.

“Estoy aprehendida, solo por ser su novia”, afirmó Larissa Ribeiro de Oliveira ante los medios de comunicación, luego de ser aprehendida en el marco de las investigaciones que involucran al brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, de 38 años, conocido como ‘Junior Trindade’, ‘Cabezao’ y el ‘Pablo Escobar de Goiás’.

La declaración de Ribeiro se produjo tras su presentación ante la prensa, donde manifestó que su situación estaría relacionada con el vínculo sentimental que mantiene con el ciudadano brasileño, quien resultó herido de bala en la cabeza durante un presunto enfrentamiento con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en el municipio de Concepción, Santa Cruz.

Sin embargo, la versión de la mujer fue contrapuesta por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien se refirió a los motivos de su aprehensión y a su presunta relación con las actividades investigadas.

“Ambas cosas, ella era cómplice y era la pareja sentimental del sujeto detenido”, respondió Oviedo al ser consultado sobre la situación de Ribeiro.