Identifican al hombre acribillado con 15 disparos en San Matías.

Ronald Khun Justiniano, de 34 años, fue identificado como la víctima de un nuevo hecho de sangre registrado este lunes 26 de octubre en el municipio de San Matías, en el departamento de Santa Cruz.

Según los primeros reportes y los testimonios de testigos, el hombre caminaba solo cerca de una distribuidora de gas cuando fue interceptado por varios sujetos armados que le dispararon.

Khun recibió 15 disparos y quedó gravemente herido en el lugar. Pese a la gravedad de las lesiones, los primeros reportes señalan que su fallecimiento fue confirmado minutos después del ataque.

El caso generó preocupación en la población y se suma a los hechos violentos registrados en esta región fronteriza.

Entre los antecedentes que se conocen de manera preliminar, se señala que Ronald Khun habría sufrido un atentado en 2020, cuando se encontraba en su carnicería. Sin embargo, todavía no se han establecido públicamente las circunstancias de aquel episodio ni si existe alguna relación con el asesinato ocurrido este lunes.