El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) anunció que el próximo martes 3 de noviembre comenzará el pago de las rentas correspondientes al mes de octubre de 2026, mediante diferentes modalidades habilitadas en todo el territorio nacional.

La institución estableció fechas diferenciadas para el cobro en entidades financieras y la entrega a domicilio, especialmente destinada a adultos mayores y personas que presentan dificultades de salud o movilidad.

El Senasir informó que las rentas podrán cobrarse desde el 3 de noviembre mediante tres opciones principales: abono en cuenta bancaria, puntos externos habilitados y ventanillas del Banco Unión.

“El 3 de noviembre iniciará el pago a través de las modalidades de abono en cuenta, puntos externos habilitados y ventanillas del Banco Unión a nivel nacional”, comunicó la institución.

Estas opciones están dirigidas a los rentistas titulares y derechohabientes habilitados para recibir sus pagos.

Para los beneficiarios que no pueden trasladarse a una entidad financiera, el Senasir habilitará el servicio de pago a domicilio desde el miércoles 4 de noviembre en las ciudades de La Paz y El Alto.

En cambio, para los rentistas de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, esta modalidad comenzará el jueves 5 de noviembre.

La atención domiciliaria está dirigida principalmente a personas adultas mayores y beneficiarios con dificultades de movilidad o problemas de salud que les impiden realizar el cobro de manera presencial.

El director general ejecutivo del Senasir, Alberto Bonadona, destacó la importancia social de esta alternativa.

“Es una modalidad especial y de alta relevancia social, ya que es un servicio que ofrecemos para facilitar el pago de rentas a nuestros asegurados que, por razones especiales, especialmente relacionadas con la salud, se ven imposibilitados de trasladarse a los puntos de pago para cobrar personalmente su renta”, explicó.

El servicio busca evitar desplazamientos difíciles y facilitar el acceso al dinero a quienes necesitan asistencia para realizar el cobro.

Sin embargo, esta modalidad requiere estar habilitado mediante los procedimientos correspondientes del Senasir. No significa que todos los rentistas recibirán automáticamente una visita a su domicilio.