Robo de bancas y vandalismo preocupan a vecinos del Cambódromo en Santa Cruz

El robo de estructuras metálicas y el deterioro de las bancas del Cambódromo generan preocupación entre vecinos y visitantes de este concurrido espacio de recreación en Santa Cruz. Durante un recorrido por el lugar, se evidenció que algunos asientos quedaron destruidos o sin sus bases de fierro, lo que dificulta su uso y afecta a las familias que acuden a caminar y realizar actividades físicas.

Según la denuncia de los vecinos, personas desconocidas sustrajeron partes metálicas de las bancas y, en algunos sectores, se llevaron las estructuras completas. Los afectados señalan que estos elementos podrían ser vendidos por kilo.

“Qué mal, pues debería haber gendarmes que cuiden, que protejan el parque porque cada vez está de mal en peor”, reclamó una visitante.

Bancas destruidas e inseguridad

El deterioro de los asientos quedó expuesto durante el recorrido por el Cambódromo. En algunos puntos se observaron bancas con bases improvisadas, mientras que otras quedaron inutilizables por la sustracción de sus componentes.

“Me encanta caminar por acá y vivo en este sector y como que he visto eso y me dio mucha pena. Acabo de ver hay un asiento totalmente destruido”, manifestó otra vecina.

Además del vandalismo, los visitantes expresaron su preocupación por la inseguridad en los alrededores y por la presencia de personas en situación de calle, especialmente en sectores donde transitan quienes acuden a hacer ejercicio.

“Peligroso, y no solo por las banquetas, sino también por la gente que hacemos ejercicio”, advirtió una de las personas consultadas.

Piden intervención municipal

Los vecinos solicitaron a las autoridades municipales reforzar la vigilancia y tomar medidas para evitar nuevos daños en el mobiliario urbano.

El Cambódromo es uno de los espacios de encuentro y recreación más concurridos de Santa Cruz, por lo que los visitantes esperan una pronta respuesta que permita recuperar las bancas y mejorar las condiciones de seguridad en la zona.