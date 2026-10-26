Choque frontal entre camión y ómnibus deja tres heridos graves en la carretera Potosí–Oruro

Un choque frontal entre un camión y un ómnibus dejó tres personas gravemente heridas a la altura de la comunidad de Yura K’asa, en la carretera Potosí–Oruro, durante este fin de semana.

El impacto dejó atrapados en sus cabinas a los conductores de ambos motorizados y a un acompañante, lo que movilizó a efectivos de Bomberos para realizar las tareas de rescate.

Los trabajos se desarrollaron durante la madrugada y requirieron el uso de equipos hidráulicos para liberar a las víctimas de los fierros retorcidos.

Tras ser rescatados, los tres heridos fueron trasladados de emergencia a centros médicos de la ciudad de Potosí, debido a la gravedad de sus lesiones.