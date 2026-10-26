Choque frontal entre camión y ómnibus deja tres heridos graves en la carretera Potosí–Oruro

Los conductores de ambos vehículos y un acompañante quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. Bomberos utilizaron equipos hidráulicos para rescatarlos durante la madrugada.
26/10/2026 16:50
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Un choque frontal entre un camión y un ómnibus dejó tres personas gravemente heridas a la altura de la comunidad de Yura K’asa, en la carretera Potosí–Oruro, durante este fin de semana.
El impacto dejó atrapados en sus cabinas a los conductores de ambos motorizados y a un acompañante, lo que movilizó a efectivos de Bomberos para realizar las tareas de rescate.
Los trabajos se desarrollaron durante la madrugada y requirieron el uso de equipos hidráulicos para liberar a las víctimas de los fierros retorcidos.
Tras ser rescatados, los tres heridos fueron trasladados de emergencia a centros médicos de la ciudad de Potosí, debido a la gravedad de sus lesiones.
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