El precio del pan de batalla se mantendrá en Bs 0,80 hasta fin de año tras acuerdo entre el Gobierno y panificadores

Tras una extensa reunión de varias horas entre el Viceministerio de Comercio y Logística Interna y los representantes del sector panificador en La Paz, ambas partes alcanzaron un consenso estratégico para proteger la economía de los hogares bolivianos.

Con este compromiso, la comercialización de la unidad del tradicional pan de batalla a 80 centavos queda completamente garantizada para la población durante los próximos meses.

Para viabilizar este precio accesible al consumidor final, el acuerdo establece que el quintal de harina tendrá un precio máximo fijado en 310 bolivianos.

Además, se garantizó la entrega directa de este insumo fundamental a los productores sin ningún tipo de intermediarios, medida que busca evitar la especulación y reducir los costos operativos de la elaboración del pan.

Las autoridades y los dirigentes del sector acordaron que la medida estará vigente por lo menos hasta finales de este año, momento en el que volverán a reunirse en una mesa de diálogo para evaluar la situación del mercado y definir el precio del pan para el siguiente periodo.

Mientras tanto, la ciudadanía podrá seguir adquiriendo este alimento básico de la canasta familiar con total normalidad y al precio habitual.