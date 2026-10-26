Samir necesita Bs 20.000 para una cirugía urgente por un tumor en la nariz

El pequeño Samir Mosqueira, de cinco años, necesita ayuda para someterse a una cirugía por un tumor en el rostro, a la altura de la nariz, que le provoca graves dificultades para respirar. Su familia busca reunir Bs 20.000 para cubrir el costo de la intervención, prevista para esta semana, según el reporte de sus familiares.

La situación del menor es urgente. Su madre informó que este lunes recibirá los resultados de la biopsia practicada y que será evaluado por el equipo médico de una clínica privada, que analizará el procedimiento quirúrgico.

“Ella los va a revisar ya para ver desde dónde va a comenzar para que ella tenga un procedimiento para operarlo y esta semana ya quiere que entre a cirugía mi hijo”, explicó la madre de Samir.

La familia aún no reúne el dinero

La madre del niño agradeció las donaciones recibidas hasta el momento, pero señaló que todavía está lejos de completar el monto requerido para la operación.

“Estoy agradecida con las personas que me han colaborado, hasta el momento no he podido reunir ni la mitad, todavía me falta”, manifestó.

Ante los elevados costos médicos y la necesidad de avanzar con la intervención, la familia volvió a pedir el apoyo solidario de la población para reunir los recursos que permitan cubrir la cirugía.

“Yo quiero llegar a los corazones de toda Santa Cruz, de todo el departamento, que me puedan colaborar con un granito de arena, todo lo que pueda es bienvenido”, expresó.

Cómo ayudar a Samir

Cada aporte puede contribuir a que el pequeño acceda a la intervención que necesita para mejorar su respiración y recuperar su calidad de vida.

La familia pide a la población sumarse a la campaña solidaria y colaborar de acuerdo con sus posibilidades para alcanzar los Bs 20.000 que requiere la cirugía.