Sequía golpea al Cono Sur de Cochabamba y Pasorapa pide agua, forraje y combustible

La sequía que afecta al municipio de Pasorapa, en el Cono Sur de Cochabamba, también genera preocupación en Omereque y Mizque. Ante la falta de agua y alimento para el ganado, las autoridades de Pasorapa piden ayuda urgente con cisternas, forraje y combustible para atender a las comunidades afectadas.

El presidente del Concejo Municipal de Pasorapa, Roger Honor, advirtió que la situación es crítica y que los recursos de la Alcaldía se agotaron, mientras los productores ganaderos enfrentan la muerte de sus animales por falta de alimento.

“Mis vacas se me mueren, no tienen alimento, entonces lo que queremos es alimento, combustible y cisternas, pero queremos ya no queremos que hay que hacer documentación, porque las vacas no viven de las documentaciones, las vacas comen al día”, manifestó.

Piden al menos tres cisternas

Las autoridades municipales solicitaron el envío de cisternas para abastecer de agua a las comunidades, además de combustible para garantizar su funcionamiento y forraje para alimentar al ganado.

“Lo que queremos es cisternas, una cisterna no nos va a abastecer ahora por mínimamente unas tres cisternas, necesitamos combustible”, sostuvo el representante municipal.

También esperan contar nuevamente con el apoyo de una cisterna de Defensa Civil para llevar agua a las zonas afectadas.

Pasorapa prepara declaratoria de desastre

Las autoridades trabajan en una declaratoria de desastre en el marco de la Ley 602 de Gestión de Riesgos, luego de asegurar que agotaron los recursos disponibles para atender la emergencia.

Según el reporte, el municipio ya no cuenta con presupuesto suficiente para comprar diésel, contratar cisternas ni adquirir forraje.

“Las autoridades nos sentimos impotentes, con bronca al ver de que yo soy parte de los ganaderos, también tengo mis vacas, mis vacas se me mueren”, expresó el presidente del Concejo Municipal.

Una represa permanece paralizada

Entre las alternativas para enfrentar la escasez de agua, las autoridades mencionaron el proyecto de la represa Tipaguada, que podría beneficiar a la población y al sector ganadero de Pasorapa. Sin embargo, la obra no se concretó por falta de recursos económicos.

“Se ha trabajado, tenemos un proyecto que es la represa Tipaguada, es una represa que puede ayudar en gran manera a mucha población de los pasorapeños, a los ganaderos pasorapeños, pero por falta de recursos no se llegó a realizar esta obra”, señaló la autoridad.

Mientras persiste la sequía, los municipios afectados esperan apoyo para garantizar el suministro de agua y alimento, y evitar mayores pérdidas en la actividad ganadera.