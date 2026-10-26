La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este lunes 26 de octubre con variaciones y una tendencia ascendente a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

El dólar paralelo inicia la semana al alza y así cierra este lunes 26 de octubre

El comportamiento de la divisa mostró un incremento gradual conforme avanzaron las horas:

Mañana (06:00): Inició la jornada por debajo de la barrera de los 12 bolivianos, en Bs 11,99 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Mediodía (12:00): Subió a Bs 12,04 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

Cierre: Se mantuvo en Bs 12,04 para la compra y ajustó levemente la venta a Bs 12,03.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,88.