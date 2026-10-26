Así era la lujosa casa quinta del líder del PCC herido en Concepción y que protegía a Marset

En el marco de las investigaciones tras una balacera en el municipio de Concepción, las autoridades policiales intervinieron la casa quinta de Engri Júnior de Almeida Maia, un objetivo de alto valor criminal herido durante el operativo.

En el lugar se confirmó cómo era la lujosa casa quinta del líder del Primer Comando de la Capital (PCC) que custodiaba a Sebastián Marset, donde el comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi, señaló que el brasileño ingresó al país en 2021 bajo el nombre falso de Julio Javier Mahía Sampayo.

Las investigaciones de inteligencia coordinadas a nivel internacional permitieron dar con la ubicación exacta de esta ostentosa finca campestre utilizada por la red delictiva.

Álvarez explicó que “esta operación responde a una planificación estratégica del máximo nivel” desarrollada por el Ministerio de Gobierno, el Comando General y la Felcn tras obtener “información certera, fidedigna sobre las operaciones que venía desarrollando este sujeto”.

El despliegue policial en la zona de frontera expuso las comodidades que rodeaban al capo brasileño, conocido también con los alias de ‘Junior Trindade’, ‘Cabezao’ y el ‘Pablo Escobar de Goiás’.

La autoridad policial indicó que la información estratégica fue recopilada “en coordinación con agencias internacionales como la DEA y la Policía Federal del Brasil” para desplegar el operativo con “la finalidad de desarticular esta estructura criminal”.

Trayectoria delictiva y ascenso en el PCC

El sospechoso, sobre quien pesan antecedentes por sicariato y tráfico de armas desde 2008 en el estado de Goiás, convirtió su propiedad en un centro clave de operaciones.

Según informó Álvarez, el investigado “es considerado como un blanco de alto valor criminal en la región”, habiendo escalado posiciones en el crimen organizado hasta extender sus actividades criminales mediante el Plan Estratégico Frontera Segura 2.0.

El lujo de la propiedad refleja el poder económico alcanzado por la organización denominada Amigos do Estado (ADE), fundada por el propio Almeida Maia para entablar alianzas de alto nivel.

Respecto a este punto, Álvarez afirmó que dicha estructura “no solamente le brindaba apoyo en el despliegue del trasiego de grandes cargamentos de droga, sino que le brindaba seguridad porque alias ‘Pablo Escobar de Goiás’ era una persona muy temida en los círculos criminales”.

El hallazgo de la quinta se suma a los múltiples procesos judiciales que el ciudadano brasileño acumula tanto en su país de origen como en suelo boliviano.

Álvarez señaló que el herido se encuentra vinculado a “más de cuarenta casos” en Brasil, mientras que en Bolivia la Policía indaga “aproximadamente doce casos que están siendo investigados por su vinculación y conexitud con estos hechos”.