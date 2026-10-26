Fiscalía de Beni presume la participación de extranjeros en asesinato de médico en Trinidad

“Al parecer son personas extranjeras las que perpetraron este hecho delictivo”, sostuvo el fiscal departamental del Beni, Orlando Aramayo, al referirse al asesinato del médico César Antonio Reyes Parada en la zona San Antonio de Trinidad.

La autoridad confirmó que en el mismo inmueble se encontró a otro profesional de la salud maniatado y con lesiones similares, pero aún con vida.

Las fuerzas de auxilio evacuaron de emergencia al médico sobreviviente hacia un centro hospitalario para recibir atención inmediata.

Según el relato preliminar brindado por la víctima, varios sujetos irrumpieron en la propiedad durante la madrugada para someterlos violentamente.

El fiscal Aramayo indicó que aún no se cuenta con información detallada sobre las circunstancias exactas del hecho de violencia.

Por ello, la autoridad anunció que coordinará acciones con el fiscal asignado al levantamiento del cadáver y solicitará informes preliminares a la Policía.

Para dar con los responsables, las autoridades activaron controles en trancas, revisión de cámaras de seguridad y labores de seguimiento policial.

Finalmente, el fiscal expresó su consternación por la pérdida de Reyes Parada, a quien recordó como un amigo cercano.