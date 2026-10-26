Video: Así lucía el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset al momento de su captura

En las últimas horas ha comenzado a circular en las redes sociales un material audiovisual inédito que documenta el preciso instante en el que el prófugo más buscado de la región, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue capturado y trasladado por las autoridades.

El registro visual muestra a Marset sentado en el asiento trasero de un vehículo de operativo, vistiendo únicamente un short negro y dejando al descubierto los característicos tatuajes en su pecho, en una escena que confirma la contundencia de la intervención policial.

La aprehensión de Marset se produjo en la mañana del 13 de marzo de 2026, tras un megaoperativo conjunto ejecutado en el exclusivo barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, en territorio boliviano. La operación movilizó a un centenar de efectivos policiales de unidades tácticas de élite, cerrando el cerco sobre el presunto líder criminal que había logrado eludir a la justicia internacional durante años.