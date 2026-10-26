Imágenes exclusivas: Así interrogó la DEA a Marset tras su captura

La madrugada del 13 de marzo de 2026, una vivienda del barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, se convirtió en el escenario de un operativo policial que terminó con la captura de Sebastián Enrique Marset Cabrera, uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades internacionales.

En uno de los videos, luego de trasladarlo a otro lugar, se aprecia cómo la policía boliviana, de manera conjunta con la DEA de Estados Unidos, le realizan un interrogatorio a Sebastián Marset, según confirmaron los registros exclusivos a los que accedió la Red Uno de Bolivia.

Durante la intervención, un agente de la DEA le notificó formalmente sus garantías constitucionales al detenido en el lugar de los hechos.

“Primero, usted tiene el derecho de permanecer en el silencio; cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra ante un tribunal”, señaló el efectivo estadounidense durante la grabación.

El funcionario añadió que el implicado contaba con el derecho de consultar y contar con la presencia de un abogado defensor antes de responder cualquier interrogante.