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30 años de cárcel para el hombre que confesó el feminicidio de su concubina

La víctima, de 33 años, estaba desaparecida desde abril y fue encontrada enterrada en una propiedad privada en Okinawa. El hombre confesó el crimen.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/10/2026 21:46

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Condenan a 30 años al hombre que asesinó a su concubina, desaparecida desde abril
Santa Cruz, Bolivia

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El hombre de 40 años acusado de asesinar a su concubina, de 33, fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio. El sujeto había llegado a Bolivia procedente de Chile y fue capturado en el municipio de Porongo, en Santa Cruz.

La mujer había sido reportada como desaparecida desde abril. En ese momento, sus familiares manejaban la versión de que supuestamente se había trasladado a Chile para trabajar.

Sin embargo, las investigaciones dieron un giro cuando la Fiscalía de Warnes recibió información sobre la posible ubicación de sus restos en una propiedad privada en Okinawa.

Una comisión fiscal, acompañada de peritos, se trasladó hasta el lugar y confirmó el hallazgo del cuerpo enterrado. Posteriormente, se realizó la exhumación de los restos de la víctima.

Tras las investigaciones, el acusado confesó haber cometido el feminicidio y se sometió a un procedimiento abreviado.

“Ya está condenado a la pena de 30 años de presidio”, informó una autoridad al confirmar la sentencia. El hombre ya fue enviado a la cárcel para cumplir su condena.


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