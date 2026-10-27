Panificadores federados rechazan acuerdo con el Gobierno

Existe un escenario de incertidumbre y tensión en el mercado del pan. Pese a que las autoridades de Gobierno anunciaron un acuerdo que fija el precio máximo del pan de batalla en 0,80 centavos de boliviano hasta fin de año, los sectores confederados y federados de panificadores artesanos han salido al paso para aclarar que no suscribieron ningún convenio y que el precio de 1 boliviano sigue en pie de análisis.

Panificadores afiliados no avalan el convenio

El representante de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol), Ever Baltazar, desmintió la firma de algún compromiso definitivo y afirmó que los informes gubernamentales deben ser bajados a consulta con las bases.

"Nosotros no hemos firmado ningún compromiso con el gobierno actual... Lo ven el documento, no ha firmado ninguna federación ni la confederación. Ya es una situación que cada federación decidirá de mantener o de nivelarse, como la Federación de La Paz que ya desde este jueves está con el precio transitorio de 1 boliviano", señaló Baltazar.

Por su parte, el dirigente de la Federación de Panificadores de la Ciudad de El Alto, Marcelo Condori, cuestionó las propuestas de abastecimiento de harina presentadas por el Viceministerio (entre 330 y 350 bolivianos el quintal), señalando que resultan insatisfactorias para el sector.

Condori explicó que, para no actuar de forma irresponsable, mantendrán la elaboración en 0,80 centavos de manera temporal hasta la realización de un ampliado de bases programado para el próximo miércoles —después de la festividad de Todos Santos—, donde las bases decidirán si se nivelan formalmente al precio de 1 boliviano por unidad. Según los dirigentes, el Gobierno solo habría firmado el acuerdo con el sector panificador independiente.

Las medidas del Gobierno y el control municipal

El acuerdo impulsado por el Gobierno contempla la entrega de harina mediante EMAPA a un precio tope de 310 bolivianos el quintal a partir de la próxima semana, además de la implementación del sistema digital Geopan para rastrear la distribución de la harina y evitar desvíos y especulación. De igual manera, se trabaja en un decreto supremo para reforzar el abastecimiento de trigo.

Ante la amenaza de un alza, el alcalde de la ciudad de El Alto, Eliser Roca, anunció que la Intendencia Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutarán controles rigurosos sobre el precio, peso y calidad del producto.

"A los hermanos panificadores les pedimos que hagan empatía con la población. Más del 75% de la gente en El Alto vive al día... Como municipio no permitiremos el incremento", enfatizó la autoridad edil.

Confusión y alza paulatina en las calles

Mientras las negociaciones avanzan, en las calles de La Paz y El Alto reina la confusión entre vendedoras y consumidores. En sectores como la calle Zoilo Flores y la zona de San Pedro (La Paz), algunas comerciantes reportaron que los proveedores ya les entregaron la marraqueta o pan de batalla para comercializar a 1 boliviano la unidad (o 5 panes por 5 bolivianos), dejando únicamente variedades especiales o alternativas como el pan Caracol Colisa a 0,80 centavos.

Las vendedoras señalan preocupación e incertidumbre sobre el precio con el que operarán en los próximos días, argumentando que la demanda del producto ha caído notablemente debido al impacto en la economía familiar.