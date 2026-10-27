Fernando Cerimedo será cautelado este martes; su defensa pedirá libertad

La defensa de Fernando Cerimedo cuestiona la imputación por una presunta agresión contra Nadia Beller y asegura que no existe un informe médico legal que certifique los hechos denunciados. La audiencia cautelar está prevista para este martes.

El abogado Ernesto Giraldes informó que fue notificado sobre la imputación contra su defendido y anunció que solicitará su libertad durante la audiencia cautelar.

Según explicó, el proceso se inició de oficio por parte del Ministerio Público, a raíz de una presunta agresión y de una fotografía que circuló en redes sociales.

“Nosotros hemos sido notificados mediante el sistema sobre una imputación que se realizó en contra de Fernando Cerimedo”, manifestó el jurista, quien cuestionó los elementos que sustentan la investigación.

El abogado señaló que Nadia Beller presentó informes médico y psicológico; sin embargo, sostuvo que no existe un informe médico legal que certifique lo ocurrido el pasado 24 de junio.

“Nos llama poderosamente la atención que se sigan basando solamente en narrativas, en lo que ella dice”, afirmó, al expresar sus observaciones sobre las actuaciones realizadas dentro del proceso.

Consultado sobre las medidas que solicitará la defensa, el jurista fue enfático al señalar que pedirá la libertad de su defendido.

“Nosotros, obviamente, vamos a pedir la libertad del mismo, tomando en cuenta de que no existe esa violencia que manifiesta la señora Nadia Beller”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que la denuncia no se hubiera presentado en el momento de los hechos y recordó que, según su versión, transcurrieron más de dos meses desde junio hasta que se formalizaron determinadas actuaciones.