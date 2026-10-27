Engrid Junior de Almeida Maia, alias Junior Trindade, fue capturado el 24 de octubre en Concepción, Santa Cruz, tras un operativo antidroga en el que resultó herido de bala durante un enfrentamiento con la Policía.

Es señalado como presunto líder y fundador de la facción criminal ADE, vinculada al PCC de Brasil, y es investigado por múltiples hechos delictivos en su país y en Bolivia.

Junior Trindade

Conocido también como Cabesao y el Pablo Escobar de Goiás, el ciudadano brasileño figuraba entre los más buscados de Brasil.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, es investigado por más de 40 homicidios y sicariatos, además de narcotráfico, tráfico y posesión ilegal de armas y lavado de dinero.

Su historial registra una detención en Bahía, Brasil, en 2016, y una posterior fuga de prisión en 2017. En 2022, las autoridades brasileñas emitieron una orden de búsqueda en su contra y, cuatro años después, fue localizado en territorio boliviano.

Su paso por Bolivia y los casos de sicariato investigados

Según los datos presentados, Junior Trindade habría ingresado a Bolivia aproximadamente en 2021 y se habría establecido en Santa Cruz utilizando presuntas identidades falsas. También operaba en zonas próximas a la frontera con Brasil y era buscado mediante una notificación roja de Interpol.

En territorio boliviano, es vinculado con entre 12 y 15 casos de sicariato que se encuentran bajo investigación.

Entre los hechos mencionados figuran la muerte del subteniente Gerson Salazar, el asesinato de dos ciudadanos brasileños acribillados recientemente en Valle Sánchez y la muerte del hijo de la alcaldesa de San Ramón, en Beni.

Armas, droga, vehículos y equipos secuestrados

La captura se produjo el 24 de octubre de 2026, durante un operativo antidroga ejecutado en Concepción. En el procedimiento se registró un enfrentamiento con efectivos policiales, en el que el sospechoso resultó herido de bala.

Entre los objetos secuestrados durante los operativos se encuentran:

Un fusil Taurus calibre 7.62.

504 gramos de marihuana.

Siete motos acuáticas tipo jet ski.

Cuatro canoas y tres kayaks.

Tres camionetas, un cuatrimoto y una motocicleta.

Computadoras, tabletas y otros equipos electrónicos.

Joyas y otros objetos.