El Ministerio de Educación oficializó el inicio del pago del Bono Juancito Pinto este lunes 26 de octubre, además se conoce que, a partir del 29 de noviembre, ya no habrá restricción por terminación de número de cédula de identidad para el cobro en las entidades bancarias en todo el territorio nacional.

Este incentivo alcanzará a más de dos millones de estudiantes de primaria y secundaria de centros educativos fiscales, de convenio y de educación especial.

Para la presente gestión, el beneficio registró un incremento sustancial del 50 %, pasando de Bs. 200 a Bs. 300 por cada alumno habilitado.

Gracias a este ajuste, un hogar con dos hijos matriculados percibirá un total de Bs. 600, mientras que aquellos núcleos familiares con tres escolares recibirán un desembolso de Bs. 900.

Calendario de atención en el sector urbano

Las autoridades dispusieron que en las áreas urbanas el cobro presencial se ejecute de forma escalonada a lo largo de cinco semanas, tomando en cuenta el último dígito del carnet del titular registrado.

Por su parte, las comunidades rurales quedan exentas de esta calendarización y podrán acudir a los puntos de atención sin límite de terminación numérica durante todo el proceso.

El cronograma oficial para las ciudades establece los siguientes periodos de atención:

26 de octubre al 1 de noviembre: Cédulas terminadas en 1 y 2.

Cédulas terminadas en 1 y 2. 2 al 8 de noviembre: Cédulas terminadas en 3 y 4.

Cédulas terminadas en 3 y 4. 9 al 15 de noviembre: Cédulas terminadas en 5 y 6.

Cédulas terminadas en 5 y 6. 16 al 22 de noviembre: Cédulas terminadas en 7 y 8.

Cédulas terminadas en 7 y 8. 23 al 28 de noviembre: Cédulas terminadas en 9 y 0.

Cédulas terminadas en 9 y 0. A partir del 29 de noviembre: Pago libre sin restricción de dígito en todo el país.

Canales de cobro y requisitos indispensables

Las familias bolivianas disponen de tres alternativas distintas para hacer efectivo el cobro del incentivo económico de sus hijos. La primera opción es la vía bancaria presencial, donde el titular debe acudir a las entidades financieras autorizadas —tales como Banco Unión, Banco Fortaleza, Prodem, Ecofuturo, BancoSol o cooperativas regionales— portando su cédula de identidad original.

Como segunda alternativa destaca la billetera móvil Yasta, la cual permite recibir los fondos de forma digital en el teléfono celular entre el 26 y el 30 de octubre, en el horario de 07:00 a 20:00, tras haber completado la solicitud previa en el sistema del colegio. Finalmente, existe la modalidad de abono en cuenta, mediante la cual un director o maestro autorizado recibe los recursos en su cuenta bancaria para entregarlos personalmente al tutor en las zonas de difícil acceso.