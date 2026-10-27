Finesse apuesta por la tradición cruceña junto a los Jarubichis

La marca nacional Finesse oficializó una alianza estratégica con la comparsa Jarubichis para acompañar sus actividades rumbo al Carnaval cruceño 2027.

Bajo el lema “Finesse, momentos que hacen historia”, la marca se suma a la tradición carnavalera y acompañará a la soberana, Fernanda I, en las actividades culturales y sociales de la comparsa, con productos como pañuelos desechables y toallas húmedas, entre otros de su variedad.

Carlos Limpias, gerente general de Empacar, destacó la coincidencia de objetivos entre la empresa y la agrupación carnavalera.

“Creemos que realmente esta alianza cae como anillo al dedo para lo que nosotros estamos buscando y lo que ellos también están buscando como comparsa, lo que se quiere proyectar hacia el mundo y hacia el carnaval, que es la fiesta grande de los cruceños”, manifestó.

El ejecutivo también resaltó el proyecto que los Jarubichis impulsan con miras a convertirse en coronadores del Carnaval cruceño en 2029.

“Han presentado un proyecto muy ambicioso para ser coronadores del año 2029 y nosotros felices como Finesse de poder ser parte de este plan que están haciendo, que tiene un objetivo muy claro: ellos quieren realmente empezar a marcar su presencia desde este año”, señaló.

Por su parte, Luis Fernando, presidente de los Jarubichis, expresó su satisfacción por concretar el acuerdo con la marca y sus empresas vinculadas.

“La verdad que muy contento porque estamos cerrando una alianza estratégica con un auspiciador que es clave, Finesse, Empacar y Italsa, creemos que va a ser un muy buen carnaval este 2027”, afirmó.

La comparsa también trabaja en una iniciativa para impulsar el reconocimiento internacional del Carnaval cruceño. Según explicó su presidente, el proyecto contempla realizar gestiones junto a los actuales coronadores para que la celebración sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Con esta alianza, Finesse inicia su recorrido carnavalero junto a los Jarubichis, que buscan fortalecer su participación en el Carnaval 2027 y avanzar con sus proyectos de proyección para los próximos años.