Familias limpian y refaccionan mausoleos para recibir Todos Santos

A pocos días de Todos Santos, las familias llegan a los cementerios para limpiar y refaccionar los nichos de sus seres queridos. El permiso para realizar estos trabajos es hasta el 27 de octubre, por lo que los visitantes aprovechan estas jornadas para dejar todo listo antes de la festividad.

Con escobas, paños y otros materiales, las familias acondicionan los espacios donde descansan sus seres queridos.

“Claro, ya que en esas fechas nos vienen desde arriba para visitarnos, los seres queridos. En parte mía es de mi padre y mi hermano”, relató una de las personas que llegó al cementerio junto a su madre y su hermano mayor para realizar los trabajos.

La fecha también despierta emociones profundas entre quienes recuerdan la pérdida de sus seres queridos.

“Mi padre se fue y fue un dolor muy grande para mí, me agarró casi depresión. Ahora tengo un hijo hermoso que me mandó mi padre. Yo digo que mi padre me mandó eso. Estoy dichosa de eso. ¿Qué más puedo decir?”, expresó una mujer al recordar a su progenitor.

Entre flores, recuerdos y trabajos de mantenimiento, las familias se preparan para honrar a sus seres queridos durante Todos Santos, una tradición que mantiene vivos los lazos familiares y el recuerdo de quienes ya no están físicamente.