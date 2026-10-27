Los maestros urbanos anunciaron movilizaciones para esta jornada y rechazaron la invitación del Gobierno a dialogar este miércoles al mediodía en la Casa Grande del Pueblo, en medio de su oposición a la propuesta de descentralización de la educación técnica hacia las gobernaciones.

La ejecutiva del magisterio urbano, Anaí Bozo, ratificó la decisión de no asistir al encuentro y adelantó que este jueves se realizará un encuentro para definir nuevas medidas de presión.

“Las instancias orgánicas han mencionado que no vamos a ir a ningún tipo de diálogo porque el gobierno no tiene las cosas claras”, manifestó.

El Gobierno niega una privatización de la educación

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, aseguró que la propuesta no contempla la participación de privados y defendió que se trata de una transferencia de responsabilidades entre entidades públicas, dentro del esquema de distribución de competencias denominado 50-50.

“Si ustedes se ponen a pensar, estamos hablando del Ministerio de Educación, entidad pública que transfiere recursos del Tesoro General de la Nación, recursos públicos a las gobernaciones, entidades públicas”, afirmó.

La autoridad también rechazó que exista un decreto que disponga la descentralización y sostuvo que la reunión convocada busca analizar cómo se llevaría adelante la transferencia de la educación técnica a las gobernaciones.

“No hay ningún decreto; eso es absolutamente falso”, señaló Sanjinés, quien cuestionó a los maestros por considerar que la medida representa una privatización.

Magisterio plantea paro de 48 horas y huelgas de hambre

En respuesta, los maestros sostienen que el Gobierno no presentó una propuesta clara ni estudios técnicos que respalden la descentralización. Además, consideran que la medida podría afectar la educación al priorizar la reducción del gasto público.

“Estamos planteando llevar a cabo un paro de 48 horas, masificar las instancias orgánicas con huelgas de hambre en los diferentes institutos técnicos, tecnológicos y si es necesario establecerlas en la Casa Social del Maestro, Casona y Regional del Alto”, expresó una representante del sector.

El magisterio también cuestionó que las gobernaciones y los municipios no tengan claridad sobre cómo se aplicaría la propuesta.