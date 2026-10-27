Senamhi prevé lluvias, nubosidad y temperaturas más bajas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 27 de octubre cielos nubosos y lluvias en distintas regiones del país. A diferencia de la semana pasada, las temperaturas registraron un leve descenso.

Occidente

En el Occidente del país habrá algunas lluvias acompañadas de temperaturas templadas por la presencia de nubes y sol.

La Paz tendrá lluvias durante la jornada, alcanzando temperaturas entre 7°C y 21°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 5°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 4°C y 15°C.

Potosí presentará cielos nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 20°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que se mantienen templadas.

Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 15°C y 29°C.

Sucre tendrá una jornada con cielos nubosos y alcanzando valores entre 10°C y 24°C.

Tarija tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 11°C a los 23°C.

Oriente

En el Oriente boliviano bajan un poco las temperaturas, este pronóstico se ve acompañado con la presencia de cielos nubosos.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 19°C y 25°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa sin probabilidad de lluvias y una mínima de 19°C con una máxima de 28°C.

Cobija tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias durante la jornada y temperaturas entre 21°C y 30°C.