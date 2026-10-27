Camuflan más de 312 kilos de marihuana ocultos en baldosas de piedra volcánica

Más de 312 kilos de marihuana fueron encontrados ocultos en baldosas de piedra volcánica transportadas en un contenedor desde Chile con destino a Santa Cruz. El hallazgo se produjo durante controles policiales en el puesto fronterizo de Tambo Quemado, en Oruro, donde también se detectaron 18,2 kilos de una sustancia blanquecina, presuntamente cocaína.

El fiscal departamental de Oruro, Franz Villegas Chávez, informó que el Ministerio Público investiga el caso y que el conductor del camión, un hombre de 48 años identificado como Pablo P., quedó aprehendido con fines investigativos.

De acuerdo con los antecedentes, los operativos se realizaron entre el 23 y el 24 de octubre, cuando los efectivos inspeccionaron un contenedor que transportaba 20 pallets de piedra volcánica.

Durante la revisión, los policías identificaron baldosas con anomalías y encontraron paquetes ocultos en su interior. La prueba de campo confirmó la presencia de marihuana en un volumen de 312,25 kilogramos, mientras que la composición de los 18,2 kilogramos de sustancia blanquecina está pendiente de confirmación pericial.

Decomisan más de 312 kilos de marihuana en Tambo Quemado. Foto: Fiscalía General del Estado

Conductor es investigado por tráfico de sustancias controladas

El fiscal asignado al caso, Freddy Gonzalo Álvarez Condori, informó que el conductor es investigado por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas con la agravante de volúmenes mayores.

Villegas señaló que el Ministerio Público realiza las actuaciones necesarias para esclarecer el hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Asimismo, advirtió sobre la importancia de los controles fronterizos para detectar sustancias controladas ocultas en cargamentos de mercancías.