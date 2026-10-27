Dijo que encontró municiones en la basura e intentó venderlas a Bs 5 en la feria 16 de Julio

Un hombre fue sorprendido por la Policía cuando pretendía comercializar de manera irregular 45 proyectiles de carabina en la feria 16 de Julio de El Alto.

El hombre señaló que encontró la munición durante sus labores de recojo de basura, actividad a la que se dedicaría actualmente, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jorge Sologuren.

Cada proyectil iba a ser comercializado a Bs 5 en la feria.

Luego de la audiencia de medidas cautelares, un juez determinó la detención domiciliaria del acusado, sin salida laboral.

Fuente: ABI.