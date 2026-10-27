Pagaba por QR y le robaron el celular: denuncia el asalto a su hija y cuestiona falta de respuesta policial

Una adolescente de 16 años fue víctima del robo de su teléfono celular cuando intentaba pagar una compra mediante QR en una tienda de su barrio, en la zona de Cumavi y Libertadores, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según la denuncia de su madre, dos adolescentes, de entre 14 y 16 años, rodearon a la joven y le arrebataron el dispositivo para después darse a la fuga. El hecho ocurrió en el barrio 12 de Octubre y motivó a la familia a acudir a la Policía para denunciar lo sucedido.

“Lo que a mi hija me lo asaltaron es en la venta, porque ella estaba comprando por QR. Entonces, ahí es lo que me lo asaltaron. No pudieron hacer, la gente solo miró y nadie me la ayudó”, relató la madre, al recordar los momentos posteriores al robo.

La mujer contó que incluso el propietario de la tienda intentó perseguir a los presuntos responsables, pero no logró evitar que escaparan. También lamentó que ninguna de las personas presentes pudiera ayudar a su hija a recuperar el celular.

La madre aseguró que los problemas de inseguridad no serían nuevos en el sector. Según su testimonio, la presencia de grupos de jóvenes en las calles y una plaza cercana genera preocupación entre los vecinos, especialmente durante la noche y la madrugada.

“Tenemos (un lugar), que es atrás del colegio, también paran los chicos de la pandilla. Y también aquí del barrio del Buen Samaritano, que siempre están parando aquí en la plaza”, manifestó.

Asimismo, indicó que, según lo que observa en la zona, algunas personas circulan por las calles durante la madrugada y que se registran situaciones que mantienen en alerta a los habitantes del barrio.

Reclaman mayor presencia policial

Tras el robo a su hija, la madre pidió que se refuercen los controles y patrullajes policiales para prevenir nuevos hechos delictivos y brindar mayor seguridad a las familias.

La mujer también cuestionó la respuesta de los efectivos cuando los vecinos solicitaron ayuda, pues aseguró que llamó a la Policía después de lo ocurrido, pero que, hasta el momento de su denuncia, no había recibido la atención que esperaba.

“Sí, a la Policía se la ha llamado y hasta el momento nada, no ha aparecido. No, a la Policía se lo llama, pero nunca ella llega, no llega”, reclamó.