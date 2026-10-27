Flota que llegaba de los Yungas choca contra kiosco y daña parada de PumaKatari en Villa El Carmen

Una flota que llegaba del norte de La Paz, proveniente de los Yungas, colisionó contra un kiosco y una parada del PumaKatari en la zona de Villa El Carmen, en La Paz, durante la mañana de este martes.

El impacto provocó daños materiales de consideración en el puesto de venta de hamburguesas y salchipapas, que quedó prácticamente destrozado, además de afectar parte del mobiliario urbano.

La Policía investiga las causas

De acuerdo con un reporte preliminar policial, el accidente podría haberse producido por fallas mecánicas. Sin embargo, las autoridades iniciaron las investigaciones y el levantamiento de información para establecer las causas exactas del hecho.

Una grúa llegó al lugar para retirar el motorizado, mientras se evaluaban los daños ocasionados por la colisión.

El kiosco quedó destrozado

Un familiar de los propietarios del puesto de venta lamentó lo ocurrido y explicó que el kiosco pertenecía a su madre y que su hermana atendía el negocio.

Según el reporte desde el lugar, no se registraron daños personales, aunque las pérdidas materiales fueron considerables.

El hecho ocurrió cerca de la calle 4 de Villa El Carmen, donde también se encuentra la unidad educativa Irene Nava. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación policial.